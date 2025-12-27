Miles de personas van a Expojove en su primer fin de semana

El coordinador de eventos y de Expojove en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Parra, indicaba que esperan a miles de personas estos días en Expojove, la Feria de la Infancia y la Juventud de Valencia que durante el periodo navideño muchas familias valencianas disfrutan de las actividades y espectáculos organizados "para todo el público". Cuenta con cuatro pabellos de más de 46.000 metros cuadrados con actividades navideñas, una feria de atracciones, vehículos de bomberos, policías y del ejército para que los prueben los niños y actividades deportivas y de la Junta Central Fallera.