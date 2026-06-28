Miles de voluntarios en España recogen ayuda para los afectados por los terremotos en Venezuela

Madrid, 28 de junio de 2026. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de que hasta el momento han recibido ayuda directa de 24 países en respuesta a los catastróficos terremotos que sacudieron el jueves el centro de la costa venezolana. Efectivos de Protección Civil, Bomberos, rescatistas nacionales e internacionales, cuerpos de seguridad y médicos están desplegados en toda La Guaira. Desde España, en múltiples ciudades, miles de voluntarios se están movilizando para ayudar al pueblo venezolano. (Fuente: Europa Press/DPA/UME/Mininsterio para la Comunicación e Información de Venezuela)