Millones de desplazamientos por tren y carretera en la operación retorno del puente de mayo

Madrid, 3 de mayo de 2026. El puente de mayo se acaba y toca volver al trabajo. A primera hora de la tarde de este domingo ha comenzado el retorno de esta Operación Especial del 1 de mayo. La DGT pide precaución al volante en el final de esta operación en la que está previsto que se realicen, hasta que concluya, seis millones de viajes por carretera. Otros han dejado el coche y han optado por el tren. En la estación de Atocha, en Madrid, multitud de viajeros han regresado a la capital desde diferentes lugares.