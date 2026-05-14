Publicado 14/05/2026 11:01:42 +02:00CET

La ministra Redondo ve "machismo" en los "anacrónicos" comentarios de Florentino Pérez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tildado de "machismo" los comentarios de este martes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hacia mujeres periodistas que, a su juicio, "son anacrónicos y denotan la edad". "Yo creo que en España ya ese tipo de comentarios son anacrónicos y denotan yo creo que la edad. Yo espero que las generaciones más jóvenes también alcen la voz contra ese machismo anacrónico y un poco casposo", ha asegurado la ministra en declaraciones a medios durante su visita a la sede del 028.