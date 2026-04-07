La misión Artemis II hace historia y cruza la cara oculta de la Luna: "Houston, os recibimos"

Madrid, 7 de abril de 2026. "Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra". Con esa frase, la tripulación de la misión Artemis II ha recuperado la comunicación con la NASA, después de haber entrado en una desconexión programada entre las 00:45 y las 01:25 horas de este martes. Durante ese silencio de radio, la cápsula Orion ha viajado por la cara oculta de la Luna, tan solo unas horas después de que la tripulación haya pasado por la zona que no se puede observar desde la Tierra, y han emprendido la observación lunar más detallada hasta el momento. Además, la tripulación ha podido observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no ha sido visible desde la Tierra. (Fuente: NASA)