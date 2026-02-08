MM y PSOE piden a Ayuso que deje de "esconderse" ante las acusaciones al alcalde de Móstoles

Tras las acusaciones de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso laboral y sexual, los diferentes partidos han estado manifestando este domingo sus opiniones al respeto. En una manifestación que ha tenido lugar por la sanidad pública en Madrid, Más Madrid y PSOE han pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de esconderse" tras la acusación. Ante estas acusaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que "no cuenten con ellos para desprestigiar y desguazar la vida de una persona".(Fuente: PP/Europa Press)