Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, elegido nuevo líder supremo de Irán

Madrid, 9 de marzo de 2026. El ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, ha sido elegido nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, según han anunciado las autoridades iraníes. El anuncio se ha producido en la plaza Vanak de Teherán, una decisión tomada por la denominada Asamblea de Expertos, que ha publicado un comunicado oficial con el nombramiento. En este contexto, Irán ha lanzado sus primeras salvas de misiles y drones que ha sacudido los países del Golfo desde que Mojtaba Jameneí haya sucedido a su padre. (Fuente: IBR News y Cedidas)