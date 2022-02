La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha considerado "muy acertado" que la Unión Europea haya enfocado el Plan de resilencia a la sostenibilidad. "Estamos en la misma línea con la UE pero falta que en la práctica no fallemos porque si no bajamos a la raíz, lo local, será solo de unos pocos y eso no nos lo podemos permitir", ha recalcado.