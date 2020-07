El presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, "tiene pánico" a Pedro Sánchez, por eso "no pide, no tiene influencia y no le molesta", por lo que "a Extremadura no llega nada". Ha pedido a Fernández Vara que "baje ya bandera de Moncloa de la Presidencia de la Junta", y que "ponga de mástil la bandera de los extremeños, esté Rajoy o esté Pedro Sánchez".