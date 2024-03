Monasterio señala al Gobierno en el homenaje del 11M: "El terrorismo no se puede amnistiar"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha pedido conocer "toda la verdad" sobre el atentado del 11 de marzo que en 2004 acabó con la vida de 192 personas. "Con el terrorismo no se puede mostrar debilidad, con el terrorismo hay que acabar, no se puede amnistiar", ha declarado. A su vez, ha aprovechado el homenaje a las víctimas del atentado para señalar al Gobierno. "España necesita mostrar fortaleza frente al terrorismo y estos últimos días tenemos un Gobierno que no es contundente y eso también produce dolor a las víctimas.", ha afirmado.