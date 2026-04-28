Moncloa y la SEPI no acuden al Congreso para informar de la salida de Escribano de Indra

Madrid, 28 de abril de 2026. El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, han declinado acudir este martes al Congreso para comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas por los movimientos acontecidos en Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E). Así lo ha asegurado la presidenta de la comisión, Edurne Bengoechea. (Fuente: Congreso)