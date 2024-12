Mónica García asegura que el Gobierno tiene "especial interés" en que Muface salga adelante

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que el Gobierno tiene "especial interés" en que el convenio de Muface salga adelante, al tiempo que ha explicado que el documento que elaboró su Ministerio por una eventual incorporación al Sistema Nacional de Salud fue propuesto en el pasado Consejo Interterritorial (CISNS). "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo de elaborar un plan de contingencia para describir de manera transparente qué es lo que pasaría si las aseguradoras no concurrieran al concurso. Parte de que nosotros hiciéramos ese trabajo partió de un Consejo Interterritorial, por lo que no se nos puede criticar por no hacer un trabajo", ha explicado García en la rueda de prensa posterior al CISNS.