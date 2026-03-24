Mónica García asegura haber llegado a "muchos acuerdos" con los sindicatos médicos

Madrid, 24 de marzo de 2026. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el gobierno "ha llegado ya a muchos acuerdos con los sindicatos médicos", si bien ha lamentado que "los sindicatos no lo han ratificado desconvocando la huelga". "Las propuestas que nos han enviado hoy son exactamente las mismas a las que ya dimos respuesta en diciembre, Con lo cual nuestra voluntad de diálogo y nuestra voluntad de desescalar el conflicto es clara, es nítida y esperemos que por la otra parte también cumplan los acuerdos", ha destacado.