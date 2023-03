La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha respondido a las palabras de la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que sería "una decepción" no lograr mayoría absoluta en los comicios regionales del próximo 28 de mayo, y le ha advertido de que "la decepción va a ser absoluta" porque no sólo no va a ocurrir ese extremo, sino que la líder 'popular' "no va a ganar las elecciones".(Fuente: Más Madrid)