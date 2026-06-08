Montero achaca a Leire Díez "conductas incompatibles" con PSOE y no descarta una "querella"

Sevilla, 8 de junio de 2026. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reprochado este lunes a la exmilitante Leire Díez "conductas incompatibles con la militancia socialista y los valores" que defiende su partido, al tiempo que ha dejado abierta la posibilidad de que esta formación pueda interponer una "querella" contra quien está investigada en la causa sobre una presunta trama que habría surgido en el seno del PSOE con Santos Cerdán como secretario de Organización para obstaculizar procesos judiciales que afecten al partido y al Gobierno.