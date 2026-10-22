Montero afea a Moreno la "vergüenza" del caso Landaluce

Sevilla, 22 de octubre de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, la "vergüenza" que percibe "en la sociedad andaluza por el caso" del todavía alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce --que ha anunciado que dimitirá el próximo domingo--, y le ha preguntado si "es cierto" que él "recibió denuncias" que se presentaron contra el regidor por presuntos delitos contra la libertad sexual. (Fuente: PSOE-A)