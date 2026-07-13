Montero afea que pacto PP-Vox niega el cambio climático y exige llevar el incendio a Parlamento

Turre (Almería), 13 de julio de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Grupo Socialista va a pedir una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), en el Parlamento al hilo del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería) en el que han muerto al menos 13 personas, así como le ha afeado que hable de cambio climático cuando, a la vez, ha firmado un acuerdo de gobierno con Vox en Andalucía que supone una "negación" de ese fenómeno.