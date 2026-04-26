Montero afirma que el PP-A "confunde estabilidad con resignación"

Córdoba, 26 de abril de 2026. La vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que desde el PP-A están pidiendo a los andaluces "que no cambie nada", pues "confunden estabilidad con conformismo" y "con resignación", e intentan "crear en las conciencias" la idea de que es mejor "que las cosas no cambien, porque no tienen solución", algo que ha negado Montero, llamando a apostar por "lo público" el 17M de la mano de los socialistas. (Fuente: PSOE)