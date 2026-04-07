Montero "condena la violencia" contra Moreno y una "agresión verbal" contra ella

Sevilla, 7 de abril de 2026. La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha querido dejar claro este martes que "condena cualquier tipo de violencia política", como la que pudo haber sufrido el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), el pasado Jueves Santo en Cabra (Córdoba), si bien ha aprovechado para advertir de que "un exconcejal del PP en Málaga" la "agredió verbalmente cuando iba a entrar a ver una cofradía" en la pasada Semana Santa.