Montero critica a Moreno por centrarse en "canciones y vídeos" en lugar de propuestas

Sevilla, 8 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha realizado este viernes balance de la campaña electoral de los comicios del 17 de mayo cuando se alcanza el ecuador de la misma, y ha sostenido que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "va perdiendo fuelle" en el desarrollo de la misma, y está más centrado en "canciones y vídeos" que en presentar "propuestas" que den respuestas a las necesidades de la ciudadanía.