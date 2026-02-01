Montero exige el fin del "genocidio" en Palestina y el aislamiento internacional de Trump

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asistido este domingo a la manifestación por Palestina 'El genocidio continúa' en Madrid. Montero ha denunciado que "el genocidio continúa" en Palestina, donde Israel "volvió a asesinar a 26 personas". Ha reclamado el aislamiento internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha calificado de "Estado Terrorista". Además, ha advertido de que la "impunidad de estos crímenes" está permitiendo que se repitan "en Cuba, Venezuela, Irán y cualquier parte del mundo".