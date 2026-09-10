Montero insta a Moreno a asumir competencias del informe PISA antes de pedir pactos de Estado

Sevilla, 10 de septiembre de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha llamado este jueves al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) a "tomarse en serio" el resultado del informe PISA 2025 que se ha conocido esta semana, valiéndose para ello de las competencias que en materia educativa tiene la comunidad autónoma, en vez de pedir "pactos de Estado" para "justificar algo injustificable, como es la falta de responsabilidad" de los gobiernos autonómicos "en tomarse en serio" que los niños "no pueden quedarse rezagados en relación con Europa".