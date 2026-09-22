Montero mantiene su "confianza" en Zapatero y cree que aclarará la "procedencia" de las joyas

Sevilla, 22 de septiembre de 2026. La vicesecretaria general del PSOE federal y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha señalado este martes que sigue "manteniendo la confianza" que ha manifestado sobre el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y no tiene "duda" de que aclarará al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que éste le pregunte en relación a la "procedencia" de las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del expresidente. (Fuente: PSOE-A)