Montero: "A Oltra le van a perseguir hasta el final"

Valencia, 16 de abril de 2026. La eurodiputada Irene Montero, ha señalado que el 'lawfare' "es la forma en que el sistema se protege a sí mismo y las élites sostienen su poder", así como "una estrategia para impedir los avances políticos". "Si hay transformación, hay guerra sucia. Ese es el ejemplo de Mónica y lo que no le perdonan. Aquí hubo una señora que se atrevió a hablar de la desprivatización de la sanidad y todavía no le han perdonado por ello y le van a perseguir hasta el final", ha recalcado sobre la exvicepresidenta de la Generalitat con el Botànic Mónica Oltra.