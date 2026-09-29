Montero pide a Moreno que los diputados del PP-A apoyen las medidas de vivienda

Sevilla, 29 de septiembre de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha saludado los decretos leyes que han acordado este martes los socios del Gobierno de coalición --PSOE y Sumar-- aprobar en el Consejo de Ministros con medidas en materia de vivienda, y ha emplazado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a que los diputados andaluces del PP apoyen la convalidación de dichas medidas, así como que la Junta de Andalucía "no dé la nota" oponiéndose a las mismas. (Fuente: PSOE-A)