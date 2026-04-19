Montero pone al PSOE como "única alternativa" contra el "desmantelamiento" de lo público

Gibraléon, Huelva., 19 de abril de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este domingo en Gibraleón (Huelva) que su formación es "la única alternativa real al desmantelamiento de lo público" y que el PSOE-A "rescatará la sanidad" en Andalucía, toda vez que ha señalado que el PP "dice que quieren el voto para tener estabilidad" pero que la estabilidad "no es un cheque en blanco" sino que lo son "los servicios públicos, para hacer posible la igualdad de oportunidades". (Fuente: PSOE)