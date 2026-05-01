Montero promete un programa de empleo y llama a movilizarse por el 1 de mayo y 17M

Málaga, 1 de mayo de 2026. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asistido este viernes en Málaga a la manifestación central convocada por los sindicatos UGT y CCOO con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, y ha animado a la movilización de la ciudadanía tanto con ocasión de esta jornada como de cara al día de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, una cita ante la que, además, se ha comprometido a poner en marcha "un Programa Andaluz de Primera Experiencia Profesional" si logra presidir la Junta.