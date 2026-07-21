Montero reafirma su "confianza" en Zapatero ante los "cambios de versión" de Julio Martínez

Sevilla, 21 de julio de 2026. La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha querido "volver a afirmar" su "confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante los "cambios de versión" de personas investigadas en el conocido como caso Plus Ultra que, según ha señalado la también exministra de Hacienda, siguen la "estela" de los beneficios que recibió el empresario Víctor de Aldama en la condena del caso mascarillas en el que también fueron juzgados el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García.