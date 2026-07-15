Montero reivindica el trabajo "colectivo" para eliminar la Verja y su papel en fiscalidad

La Línea de la Concepción, Cádiz, 15 de julio de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado el valor del "trabajo colectivo, por supuesto liderado por el Gobierno de España", para el acuerdo sobre Gibraltar que ha supuesto la eliminación de la Verja, así como su papel cuando era ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno "cuando se superó uno de los escollos más importantes que ha tenido el acuerdo, que era una homogenización de la fiscalidad entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar".