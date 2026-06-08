Montero renuncia a su escaño en el Congreso para ser parlamentaria andaluza

Sevilla, 8 de junio de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes, 8 de junio, que el pasado viernes presentó su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados --que consiguió en las elecciones generales de 2023 liderando la candidatura socialista por la provincia de Sevilla--, para acreditarse y recoger así su acta como diputada del Parlamento de Andalucía, desde donde aspira a ejercer una labor de "oposición seria y exigente" al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.