Montero replica a PP que el Gobierno "adoptará todas las medidas importantes" para bajar costes

Córdoba, 9 de marzo de 2026. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado este lunes al PP que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que hizo tras el inicio de la guerra en Ucrania, y "llegado el momento, adoptará todas las medidas que considera importantes para bajar la cesta de la compra o los costes de producción de las empresas españolas" ante la previsible subida de precios que se derive de la guerra recién iniciada en Irán con los ataques de Israel y Estados Unidos.