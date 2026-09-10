Montero, sorprendida por las primarias en Jaén, confía en que Millán repita de candidato

Sevilla, 10 de septiembre de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que no tiene "ninguna duda" de que el actual alcalde de Jaén, Julio Millán, repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2027, aunque para ello tenga primero que vencer en las primarias que, de forma "sorpresiva", se han abierto en dicha ciudad en las que en principio no eran necesarias, por ser una capital en la que gobiernan los socialistas y el primer edil quiere repetir como cabeza de cartel.