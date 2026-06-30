Montero ve un "fraude" el debate porque Moreno "escurre el bulto" del acuerdo con Vox

Sevilla, 30 de junio de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sostenido este martes que el debate de investidura del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se está sustanciando en el Parlamento andaluz es "un fraude", porque en él no se está abordando el contenido del acuerdo que ha augurado que los 'populares' van a suscribir con Vox, sobre el que el candidato "escurre el bulto" y que le da "vergüenza" porque supone que, con él, se le cae la "marca" política que se había construido. (Fuente: Parlamento Andalucía)