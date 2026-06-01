Montserrat, Càritas y CaixaResearch, entre los galardonados en los I Premios Abat Oliba

Barcelona, 1 de junio de 2026. La Universitat CEU Abat Oliba ha celebrado la primera edición de los premios Abat Oliba, una iniciativa creada para reconocer trayectorias e instituciones vinculadas al compromiso social, la investigación, la convivencia y el servicio a la sociedad. Bajo el lema "Raíces que inspiran, personas que construyen", la universidad ha distinguido a entidades como la Abadía de Montserrat, Càritas en Catalunya, CaixaResearch Institute y la Junta Constructora de la Sagrada Família por su contribución social, científica y cultural. En la categoría de personalidades, los galardones han reconocido la trayectoria del Teniente General Manuel Busquier Sáez, y de Joan Castells Trius, presidente y consejero delegado de FIATC Assegurances, por su liderazgo y servicio a la sociedad. La universidad prevé consolidar esta iniciativa como un espacio anual de reconocimiento de los valores que definen el proyecto educativo y social del centro universitario CEU.