Morant asegura que los "recortes" y el "negacionismo" del Consell suponen "un peligro"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este lunes que los "recortes" y el "negacionismo" del Consell que preside el 'popular' Carlos Mazón suponen "un peligro para la ciudadanía" de la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha preguntado si esta autonomía está "mejor preparada que el 29 de octubre" del pasado año ante una posible dana como la que ese día afectó a la provincia de Valencia o si los habitantes de esrta autonomía siguen "desprotegidos por un gobierno negacionista e inútil".(Fuente: Imágenes Cedidas)