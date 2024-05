Morant asegura que tras la reflexión de Sánchez "no termina nada": "Yo diría que empieza todo"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que en el final de la reflexión del presidente Pedro Sánchez "no termina nada": "Yo diría que empieza todo, que empieza el gran debate social de ver cómo mejoramos y contribuimos a que la democracia en nuestro país esté cuidada y no sea maltratada por algunos en beneficio propio", ha señalado. Morant se ha pronunciado así antes de reunirse con el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de quien ha indicado que espera que también se comprometa "a no inventar, a no hacer argumentación política desde la mentira, y a no crear bulos ni a difundirlos".