Morant avisa que CCAA que "tienten" aplicar prioridad nacional "tendrán al Gobierno enfrente"

Valencia, 24 de abril de 2026. La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha advertido que cualquier gobierno autonómico que tenga la "tentación" de aplicar la 'prioridad nacional', que plantea Vox para anteponer a los españoles en el acceso a prestaciones públicas, "tendrá al Gobierno de España enfrente": "Lo vamos a combatir no solo políticamente, sino también a través de los mecanismos que permite la ley, que es denunciar ante el Tribunal Constitucional (TC) los incumplimientos de la Constitución". (Fuente: Generalitat)