Morant celebra que el abogado del TJUE respalde la amnistía: "Es una ley constitucional"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha celebrado que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya respaldado el grueso de la Ley de Amnistía del Gobierno, ya que considera que demuestra que es una ley "constitucional", "valiente" y "muy buena desde el punto de vista político" para Cataluña. Así lo ha defendido, a preguntas de los periodistas en una visita a Picanya (Valencia), sobre la resolución del abogado del TJUE en la que descarta que la tramitación de la norma que el Gobierno pactó con los independentistas catalanes responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE. Para Morant, esta posición ratifica lo que el Gobierno ha defendido "desde el primer minuto": que es "una ley constitucional" y que cumple "con la legalidad tanto en España como también en la Unión Europea".