Morant cree que los grupos deben "predicar con el ejemplo" sobre violencia machista

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha considerado que los grupos parlamentarios deben "predicar con el ejemplo" y no impulsar "contrapropuestas" ni celebrar "debates negacionistas ni de la violencia de género ni del cambio climático", al tiempo que ha advertido del riesgo de "confundir a la sociedad". "Hay que ser muy rigurosos con temas tan importantes y cruciales", ha asegurado, al ser preguntada por la autorización que la Mesa del Congreso ha concedido a Vox para organizar un acto sobre violencia de género el próximo 4 de septiembre. La decisión se adoptó con el voto a favor de PP y PSOE y el 'no' de Sumar.