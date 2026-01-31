Publicado 31/01/2026 19:07:52 +01:00CET

Morant critica la gestión ferroviaria de Rajoy: "El Gobierno heredó una gestión de abandono"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha aseverado que el tren en la Comunitat Valenciana es una "prioridad" para el Ejecutivo Central, al tiempo que ha criticado la gestión ferroviario del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy. "El Gobierno de Pedro Sánchez hereda una gestión de abandono del sistema ferroviario a todos los niveles en España. Si miramos cualquier gráfico de las inversiones, vemos como en la época de los recortes de Mariano Rajoy se recortó en todo", ha subrayado.(Fuente: PSOE)

Vídeos destacados

Lo más leído