Morant dice que los valencianos están "en la cabeza" con el nuevo modelo de financiación

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha aseverado que este viernes fue un "día histórico" para la Comunitat Valenciana después de que el Gobierno de España presentase la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, un nuevo sistema "tan bueno" porque, según ha explicado, la Comunitat es la tercera autonomía que más crece en términos absolutos, con 3.700 millones de euros, y, por habitante, la segunda que más. "Estábamos en la cola y ahora estamos en la cabeza", ha celebrado.