La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recalcado que las familias afectadas por la dana "no van a tener que devolver nada por las ayudas" del Gobierno de España, al tiempo que ha censurado la "irresponsabilidad" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien ha acusado de "mezclar unas cosas con otras" y de "desincentivar que la gente no se presente y no pida estas ayudas tan necesarias"