Morant niega que el Gobierno tenga "miedo" de las informaciones de Ábalos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno no tiene "ningún miedo" a las informaciones del exdirigente socialista, José Luis Ábalos, y ha remarcado el "respeto a la justicia". "Estamos hablando de tres sinvergüenzas que se aprovecharon de la confianza de un partido centenario que no coincide con los valores que estamos viendo en estas personas", ha enfatizado. En este punto, ha defendido que cuando en la formación conocieron "los indicios en forma de informes" tomaron "las decisiones más contundentes, que son las de la expulsión" del PSOE. Por esta misma razón, ha exigido a Ábalos "su acta de diputado" porque el exministro "está ocupando un puesto que le corresponde a los votantes socialistas de la Comunitat Valenciana y, por tanto, hurtando la capacidad política" de los mismos.