Morant pide al PP que rompa con Vox por "dignidad" pero ve a ambos "muy enamorados"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha exigido al PP que sea esta formación quien "rompa con Vox por dignidad", aunque ha afirmado que este jueves, en Les Corts, "más que en crisis", los ha visto "muy enamorados", "totalmente alineados e indistinguibles". La secretaria general del PSPV ha afirmado que no puede pedirse a su partido que apoye a "un PP que a día de hoy es indistinguible de Vox" y que "se dedica a recortar derechos a los ciudadanos", pero ha señalado que "el Partido Popular tiene un deuda moral con la sociedad y es romper con la ultraderecha y sacarla de las instituciones". En su opinión, "no deja de ser curioso que sea Vox el que amenaza con romper con el PP y no al revés" y ha apuntado que eso es lo que le ha estado pidiendo su formación "desde el primer día" a Vox.