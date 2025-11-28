Morant promete contundencia para que el CNIO quede "libre de cualquier mala conducta"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha prometido contundencia y la adopción de "las decisiones que hagan falta" para que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) quede "libre, salvaguardado y protegido de cualquier mala conducta que se pueda haber tenido por parte de las personas que han estado ocupando sus plazas".Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar este viernes el Hospital La Fe de València, después de la reordenación organizativa aprobada esta semana por el Patronato del CNIO, que manifestó también colaboración total con la justicia y absoluta determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir.