Morant reitera que Feijóo dimita por los mensajes con Mazón el 29O

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reiterado su petición de dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber estado "mintiendo" durante los últimos 14 meses, como a su juicio lo revelan las "conversaciones a medias" que este ha entregado a la jueza que investiga la gestión de la dana. Además, ha aprovechado para exigirle al dirigente 'popular' que entregue al juzgado la conversación "íntegra" con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.(Fuente: PSOE)