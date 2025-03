La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este domingo que es una "anomalía democrática" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no esté aquí en la calle "porque no pueda salir y estar en compañía de su pueblo porque su pueblo no le soporta".(Fuente: Imágenes Cedidas)