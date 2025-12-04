Morant se solidariza "completamente" con las mujeres denunciantes del caso Salazar

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que se solidariza "completamente" con las mujeres que denunciaron el comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Francisco Salazar, y ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia" en este caso. "Debemos construir un país donde las mujeres confíen en que sus hijas y en los puestos de trabajo con sus hijas o nosotras mismas tengamos un espacio de trabajo seguro y respetuoso", ha expresado este jueves en declaraciones a los medios en Xixona (Alicante). Dicho esto, ha manifestado que "lo que ha trascendido, las expresiones y las actitudes" de Salazar le producen "repugnancia, mucha tristeza y mucha solidaridad con las mujeres denunciantes". (Fuente: Imágenes cedidas)