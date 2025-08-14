Morant subraya que el Gobierno está presente "en todos los incendios"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, preguntada por si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han contactado con los presidentes autonómicos de las zonas afectadas, ha insistido en que el Gobierno está presente "en todos los incendios" con un despliegue "absoluto" y "máxima presencia y colaboración activa de la UME, que la ciudadanía respeta profundamente porque siempre están cuando se les necesita".