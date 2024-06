Morant ve en la medalla a Milei "el ejemplo de que la ultraderecha es el PP"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha afirmado que la concesión de la medalla de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei, supone "la mejor constatación de que en nuestro país la ultraderecha es el Partido Popular". "Blanco y en botella", ha recalcado. "No necesitamos que la motosierra la lleve Milei ni la ultraderecha. No necesitamos a Abascal cuando ya tenemos a la original que es Ayuso", ha señalado en alusión al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. Morant ha indicado que espera que "Milei se comporte y no vuelva a insultar" durante su estancia en España.